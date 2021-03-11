منظمة الصحة العالمية: هذه حقيقة دخول مصر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا

أوضح أمجد الخولي، استشاري أمراض الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، حقيقة دخول مصر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا.



وقال "الخولي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "تحديد بداية ونهاية أي موجة ليس بالأمر السهل، ومازالت أغلب الدول في الموجة الثانية، ومعظم الدول التي دخلت في المرحلة الثالثة في أوروبا وأمريكا ولكن في المنطقة العربية مازالت في الموجة الثانية".



وأضاف " الزيادة الطفيفة بالإصابات التي حدثت مؤخرا لا تعني دخولنا في الموجة الثالثة، ومصر في مرحلة التحكم في تقليل انتشار الفيروس، وزيادة عدد الإصابات يأتي نتيجة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن عدد من تلقى اللقاح على مستوى العالم لا يتعدى الـ2 أو 3%، ولذلك لا يجب التقليل من الالتزام بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد والانخفاض الذي شهدته البلاد خلال الـ8 أسابيع لا يجب أن يدفعنا إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية".