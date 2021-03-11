عودة الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل طقس الخميس الموافق 10 مارس 2021، وجاءت التفاصيل كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:8) درجة مئوية.

- يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- يسود طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلًا:

- يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).