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عودة الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس
الخميس 11/مارس/2021 - 12:56 ص
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل طقس الخميس الموافق 10 مارس 2021، وجاءت التفاصيل كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:8) درجة مئوية.
- يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- يسود طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- نشاط رياح على السواحل الشمالية.
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