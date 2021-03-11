Advertisements

الوزير: شبكة خطوط فائقة السرعة تخدم الرواج السياحي

الخميس 11/مارس/2021 - 07:36 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
حسام زيدان
Advertisements
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة سوف تخدم القطاع السياحي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي جمع بينه وبينه وزير السياحة والآثار، وهو الاجتماع الذي شهده عدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتين،

وأشار الوزير إلى أن تلك الشبكة سوف تشمل خطوط التالية:
من العين السخنة إلى مرسى مطروح  بطول  660 كم.

ومن السادس من أكتوبر إلى الأقصر إلى أسوان بطول 850 كم. 

ومن الأقصر إلى الغردقة بطول  300 كم.

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، كان قد أعلن أن الوزارة تخدم القطاع السياحي بكل قوتها، حيث يجري حاليًا التعاقد على 200 عربة جديدة نوم مع الهيئة العربية للتصنيع، وسيصل خلال الأشهر القليلة القادمة أول قطار فاخر ضمن عدد 6 قطارات جديدة، تم التعاقد عليها من أسبانيا، إضافة إلى وصول أول دفعة من العربات المكيفة ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب، وهو ما سيمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة.

واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير التطور الهائل في مجال الطرق في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوجهين القبلي والبحري، ما يساهم في تدعيم قطاع السياحة حيث يقوم بتيسير انتقال الأفواج السياحية على شبكة من الطرق ذات مواصفات عالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كامل الوزير قطارات فائقة السرعة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 14 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 36 دقيقة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

زيادة أسعار تذاكر القطارات كابوس يهدد عرش البسطاء

قرار حاسم من وزير النقل للقضاء على الزحام داخل القطارات

السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية بالوجه البحري غدًا

6 رحلات إضافية.. تعرف على مواعيد قطارات عيد الفطر

قطارات إضافية.. ننشر استعدادات النقل لإجازة عيد الفطر

مواعيد القطارات الجديدة التي سيتم تحريك أسعار تذاكرها غدا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

07:39 ص

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين