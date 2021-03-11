الوزير: شبكة خطوط فائقة السرعة تخدم الرواج السياحي

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة سوف تخدم القطاع السياحي.





جاء ذلك في الاجتماع الذي جمع بينه وبينه وزير السياحة والآثار، وهو الاجتماع الذي شهده عدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتين،





وأشار الوزير إلى أن تلك الشبكة سوف تشمل خطوط التالية:

من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كم.





ومن السادس من أكتوبر إلى الأقصر إلى أسوان بطول 850 كم.





ومن الأقصر إلى الغردقة بطول 300 كم.





يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، كان قد أعلن أن الوزارة تخدم القطاع السياحي بكل قوتها، حيث يجري حاليًا التعاقد على 200 عربة جديدة نوم مع الهيئة العربية للتصنيع، وسيصل خلال الأشهر القليلة القادمة أول قطار فاخر ضمن عدد 6 قطارات جديدة، تم التعاقد عليها من أسبانيا، إضافة إلى وصول أول دفعة من العربات المكيفة ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب، وهو ما سيمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة.



