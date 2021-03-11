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محامي طفلة المعادي: طالبنا بتعويض مادي مليون جنيه
الخميس 11/مارس/2021 - 04:31 ص
شيماء حسن
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قال محمد ثروت، محامي طفلة المعادي، إن الحالة النفسية للطفلة ولذويها حالة صعبة نفسيًا، مشيرًا إلى أنهم سيقوموا برفع دعوى مدنية بتعويض مادي يصل إلى مليون جنيه.
وأضاف "ثروت" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن المتهم حاول تبرير فعلته بأن الطفلة كانت تريد زيادة في الفلوس، ولكن هذا عار تمامًا عن الصحة والطفلة نفته تمامًا".
وتابع: "البنت أقرت أنها متعرفوش وحصل الموضوع مرة واحدة، والمتهم اعترف بكل ما جاء في الفيديو، والنيابة أقرنت جريمة هتك العرض بالاختطاف وفي هذه الحالة يكون الحكم بالسجن المشدد لأنها جناية مشددة".
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