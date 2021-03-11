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بهذه الكلمات بوسي شلبي تهنئ يسرا بعيد ميلادها

الخميس 11/مارس/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
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هنأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وشاركت بوسي شلبي صورة ليسرا بصحبة زوجها، محتضين بعضهما البعض، للاحتفال بعيد ميلادها.

 

وعلقت بوسي شلبي علي الصورة كاتبة: "الحب كله".

 

تحتفل اليوم الفنانة يسرا بعيد ميلادها الـ 66، وشاركت يسرا في كثير من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة علي مدار مشوارها الفني.

 

وتتميز يسرا بأدوارها مع الزعيم عادل إمام في أفلامه، مثل فيلم بوبوس، عمارة يعقوبيان، جزيرة الشيطان، والإرهاب والكباب.

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