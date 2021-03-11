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يوسف الحسيني: كل ما يُقال زورًا وبهتانًا عن يهود مصر غير حقيقي (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 04:15 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه لا يوجد أي شكل من الحرمانية في الاحتفال بمواليد أهل البيت والأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري، وهذا ما أفتي به الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء: "مصر حاجة تانية في طريقة محبتها لربنا عز وجل، المسيحيين المصريين مختلفين تمامًا عن أي حد، واليهود المصريين كانوا مختلفين.. حاجة تانية خالص.. كل ما يُقال زورًا وبهتانًا عن يهود مصر غير حقيقي.. يهود مصر مارحوش اسرائيل وماحربوش ضد المصريين دول قلة صغيرة، والأغلبية راحت بلاد تانية".

ولفت إلى أن المسلمين المصريين يختلفون عن أي مسلمين في العالم، معقبًا: "المسلمين المصريين لديهم حالة بديعة في حب الله وحب أهل بيت الله".

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يوسف الحسيني مصر بوابة الفجر اليهود المسيحيين الفجر

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