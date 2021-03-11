نجم الأهلي السابق يعلق على عودة كارتيرون إلى الزمالك مرة أخرى





أكد محمود ابو الدهب نجم منتخب مصر والأهلي السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والمرشح بقوة للعودة إلى الفريق خلال الساعات القادمة ، مدرب جيد ومتميز ، وصاحب شخصية قوية.





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "لاعبي الزمالك في هذه المرحلة يفتقدون إلى المدرب صاحب الشخصية القوية وهو الأمر الذي يميز المدرب الفرنسي".





واختتم أبو الدهب :"تجربة كارتيرون الأولى مع الزمالك حققت نجاحاً كبيراً و ليس بالضروري أن يكرر نفس النجاح ".