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نجم الأهلي السابق يعلق على عودة كارتيرون إلى الزمالك مرة أخرى

الخميس 11/مارس/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمود ابو الدهب نجم منتخب مصر والأهلي السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والمرشح بقوة للعودة إلى الفريق خلال الساعات القادمة ، مدرب جيد ومتميز ، وصاحب شخصية قوية. 

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "لاعبي الزمالك في هذه المرحلة يفتقدون إلى المدرب صاحب الشخصية القوية وهو الأمر الذي يميز المدرب الفرنسي".  

واختتم أبو الدهب :"تجربة كارتيرون الأولى مع الزمالك حققت نجاحاً كبيراً و ليس بالضروري أن يكرر نفس النجاح ".

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