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محامي أسرة طفلة المعادي يكشف عن العقوبة التي تنتظر المتحرش (فيديو)
الخميس 11/مارس/2021 - 03:03 ص
أمنية فوزي
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قال محمد ثروت، محامي أسرة الطفلة المتحرش بها في المعادي، إن الواقعة لم يتم الإعلان عنها لأهل الفتاة إلا بعد انتشار الفيديو، مؤكدًا أن السيدة التي تصدت للمتحرش في المعادي بـ100 رجل.
وأضاف "ثروت"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الشعب المصري تأثر بالواقعة لأن كلًا منا اعتبر الطفلة ابنته، مؤكدًا أن جهود الأمن كانت كبيرة للغاية في الإمساك بالجاني، وأن النيابة قامت بجهد غير مسبوق في هذه الواقعة.
وأشار إلى أنه تم إجراء مواجهة بين المتحرش والطفلة أمام النيابة، موضحًا أن المتهم بالتحرش يواجه عقوبة محتملة تصل للسجن المشدد 7 سنوات، متابعًا: "ظهور السيدة التي تصدت للمتحرش أنقذ الطفلة في الوقت المناسب".
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