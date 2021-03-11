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تعليق مثير من جيرارد على شائعات تدريبه لليفربول

الخميس 11/مارس/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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علّق ستفين جيرارد المدير الفني لرينجرز الإسكتلندي وأسطورة ليفربول الإنجليزي السابق على شائعات توليه تدريب ليفربول في الفترة المقبلة وذلك في حالة رحيل الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي للريدز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عقد كلوب مع ليفربول ينتهي في 2024 وارتبط المدير الفني الألماني بالرحيل عن الفريق الإنجليزي في ظل النتائج المخيبة للأمال في البريميرليج.

وقال جيرارد في تصريحات صحفية:"مشجعو ليفربول لا يرغبون أن أكون مدرباً للفريق، إنهم يريدون أن يبقى كلوب وأنا أتفق معهم تماماً".

واختتم جيرارد تصريحاته قائلا:" ليفربول يمتلك واحد من أفضل المدربين في العالم في الوقت الحالي، آمل أن يستمر كلوب في ليفربول لسنوات عديدة".

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ليفربول كلوب جيرارد

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