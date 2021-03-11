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مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)
الخميس 11/مارس/2021 - 07:39 ص
كساب أحمد
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كشف عادل عبد الكريم، رئيس مدينة دمنهور، تفاصيل إزالة "7 مقابر" تم بناؤها داخل مخزن منزل، موضحا: " هناك مواطن قام بسلوك فرد سيء خالف به كل الأعراض المتبعة من خلال بناء 7 مقابر داخل مخزن منزله على أرقى مستوى".
وتابع "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أنه عندما وصلت إليه المعلومة، ذهب بصحبة مجلسي القرية والإدارة الهندسية لمعاينة الواقع على الطبيعية، وفي البداية تحدث صاحب المنزل بانه أعد هذه المقابر لدفن الحيوانات، وتم تنفيذ القانون في الحال، وتم هدم المقابر إعلاءً لكلمة القانون.
ولفت رئيس مدينة دمنهور، إلى أنه هذا الموطن إذا كرر هذه الواقعة، فهو معرض للحبس، مضيفًا أن المواطن كان هدفه الاتجار من خلال بيع المقابر، خاصة أن عدد 7 مقابر كبير لأي أسرة.
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