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مبروك عطية يعلق على صور "متحرش المعادي" في العمرة (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 05:13 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، تعليقا على واقعة طفلة المعادي:"الله لا يفضح عبدًا من أول مرة بحسب قول الفارق عمر بن الخطاب لأحد اللصوص".

وعن صور المتحرش في العمرة، قال "عطية"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "الدين حياة وليس دين مناسبات كما يفعل البعض بأنه يهتم بالدين في المواسم والمناسبات، معلقًا: "الدين مش ركعتين، ومين قال إن المعتمر لا يخطئ".

وأكد أن السيدة التي تصدت للتحرش بطفلة المعادي جديرة بالاحترام وقامت بعمل شجاع، متابعًا: "من يتحرش ليس منا.. لأنه مجرم ويمشي في طريق الإجرام، وسلوك المسلم دليل إسلامه وليس صوره بجوار الكعية مثل المتحرش".

وعن التستر على المتحرش، قال "عطية": "ربنا مأمرش بالستر عمال على بطال".

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