اتحاد الكرة يُعدل فى مباريات بيراميدز





قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اجراء تبديل على مواعيد مباراتي بيراميدز مع مصر للمقاصة ضمن الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز ومع العبور بالقليوبية في بطولة كأس مصر، بحيث تقام مباراة كأس مصر يوم 13 مارس الجاري، ومباراة الدوري يوم 14 إبريل المقبل.





يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد المصري على تخفيف حدة ضغط المباريات المحلية على الأندية المشاركة في بطولات خارجية تجنبا لإصابة لاعبيها بالإجهاد.





ويذكر أن بيراميدز حقق الفوز على فريق ناكانا الزامبي ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



