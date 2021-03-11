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تعليق ناري من الإسماعيلي بعد الهزيمة أمام الأهلي

الخميس 11/مارس/2021 - 12:58 ص
الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
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يشعر علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي بظلم تعرض له فريقه خلال مواجهة الأهلي اليوم بالدوري.

وقال وحيد  لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مبروك للنادي الأهلي الفوز ونتائج الاسماعيلي سوف تتحسن مع المباريات".

وتسائل: إلى متى سوف نظل نشعر بهذا الاحباط ، نتعرض لظلم كبير ونشعر دائما بأننا سوف نخسر قبل اداء أي مباراة.

وأكد: نقدم عروض قوية ولكن يلازمنا سوء التوفيق.

واتم: أطالب موسيماني بالاعتذار على اهانته لحارس الاسماعيلي محمد مجدي.

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تعليق ناري من الاسماعيلي الاهلي الاسماعيلي والاهلي

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