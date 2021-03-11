تعليق ناري من الإسماعيلي بعد الهزيمة أمام الأهلي





يشعر علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي بظلم تعرض له فريقه خلال مواجهة الأهلي اليوم بالدوري.





وقال وحيد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مبروك للنادي الأهلي الفوز ونتائج الاسماعيلي سوف تتحسن مع المباريات".





وتسائل: إلى متى سوف نظل نشعر بهذا الاحباط ، نتعرض لظلم كبير ونشعر دائما بأننا سوف نخسر قبل اداء أي مباراة.





وأكد: نقدم عروض قوية ولكن يلازمنا سوء التوفيق.





واتم: أطالب موسيماني بالاعتذار على اهانته لحارس الاسماعيلي محمد مجدي.



