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تعليق ناري من الإسماعيلي بعد الهزيمة أمام الأهلي
الخميس 11/مارس/2021 - 12:58 ص
أحمد عصام
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يشعر علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي بظلم تعرض له فريقه خلال مواجهة الأهلي اليوم بالدوري.
وقال وحيد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مبروك للنادي الأهلي الفوز ونتائج الاسماعيلي سوف تتحسن مع المباريات".
وتسائل: إلى متى سوف نظل نشعر بهذا الاحباط ، نتعرض لظلم كبير ونشعر دائما بأننا سوف نخسر قبل اداء أي مباراة.
وأكد: نقدم عروض قوية ولكن يلازمنا سوء التوفيق.
واتم: أطالب موسيماني بالاعتذار على اهانته لحارس الاسماعيلي محمد مجدي.
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