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آرسنال يخطط لاستغلال أزمة إنتر ميلان المالية

الخميس 11/مارس/2021 - 01:01 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إنتر ميلان الإيطالي متصدر الدوري المحلي في الموسم الحالي يعاني من أزمة مالية كبيرة جداً الأمر الذي قد يجعل النادي الإيطالي يقرر بيع بعض نجومه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت صحيفة ميرور البريطانية أن آرسنال الإنجليزي يخطط لإستغلال أزمة إنتر ميلان من أجل التعاقد مع نجم الفريق الإيطالي المغربي أشرف حكيمي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حكيمي انضم إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو قادماً من ريال مدريد وحتى هذه اللحظة لم يدفع إنتر ميلان أول قسط من الصفقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه سيتوجب على إنتر ميلان دفع مبلغ قدره 10 ملايين يورو لصالح ريال مدريد قبل نهاية الشهر الحالي.

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