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مبروك عطية: رحلة الإسراء والمعرج مدتها 4 قائق (فيديو)
الخميس 11/مارس/2021 - 03:17 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن رحلة الإسراء والمعراج مدتها نحو 4 دقائق، ولكن الله يمد الزمن.
وأضاف "عطية"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المعجزات الخارقة للعادة يظهرها الله للأنبياء فقط، متابعًا: "لا صيام يوم الإسراء والمعراج إلا إذا وافق يوم إثنين أو خميس".
وأوضح الداعية الإسلامي، أن رحلة الإسراء والمعراج تمت بروح وجسد سيناء محمد صلى الله عليه وسلم، متابعًا: "لم يرتد أحد عن الإسلام بسبب ما ذكره سيدنا محمد عن الإسراء والمعراج".
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