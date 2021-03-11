مبروك عطية: رحلة الإسراء والمعرج مدتها 4 قائق (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن رحلة الإسراء والمعراج مدتها نحو 4 دقائق، ولكن الله يمد الزمن.





وأضاف "عطية"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المعجزات الخارقة للعادة يظهرها الله للأنبياء فقط، متابعًا: "لا صيام يوم الإسراء والمعراج إلا إذا وافق يوم إثنين أو خميس".



