تعرف على تفاصيل أغنية إعلان تامر حسني الجديد لصالح إحدى شركات المحمول





الأغنية من كلمات وألحان أحمد الروبي، وتوزيع علي فتح الله، والإعلان من إخراج هادي الباجوري.





وتقول كلمات الأغنية: قوم غني و سمعني و خلينا نغني معاك قوم علي الصوت فرفش دا حبايبك اهم وياك و الوقت قوام يسرقنا أنا عايزك بقى ترقص وتغني، إفرح بقى واعمل زيي سيب نفسك للمزيكا، بكرا ده احلي اسمع مني ياحبايب ياقرايب ويا صحبة ومالهاش زي هنا لمتنا وضحكتنا وفرحة بكرا الجاي واحشيني ووحشاني الأيام دي أحلي ايام كل اللي فايتنا لازم هنعوضه قدام.

يستعد النجم تامر حسني، لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان"غني وسمعني" وهي الأغنية الدعائية لإحدى شركات المحمول، وسيتم عرض الأغنية من خلال إعلان دعائي صوره حسني، كفيديو كليب خلال الأسابيع القليلة الماضية.