نقيب المأذونين: نسبة زواج القاصرات في مصر 5% (فيديو)

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسبة زواج القاصرات يُعادل 5% من حالات الزواج في جمهورية مصر العربية، وهذه النسبة كبيرة، وليست صغيرة.





وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لإصدار قانون لتجريم الزواج دون السن القانونية، خاصة أن القانون الحالي يجرم توثيق زواج القاصر، وفي نفس الوقت لا يجرم زواج القاصرات.



