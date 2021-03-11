Advertisements
نقيب المأذونين: نسبة زواج القاصرات في مصر 5% (فيديو)
الخميس 11/مارس/2021 - 07:47 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسبة زواج القاصرات يُعادل 5% من حالات الزواج في جمهورية مصر العربية، وهذه النسبة كبيرة، وليست صغيرة.
وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لإصدار قانون لتجريم الزواج دون السن القانونية، خاصة أن القانون الحالي يجرم توثيق زواج القاصر، وفي نفس الوقت لا يجرم زواج القاصرات.
ولفت إلى أن منتحل صفة المأذون في مصر هو من يزوج القاصرات، معقبًا: "منتحل صفة مأذون في مصر هو اللي مودي جمهورية مصر العربية في داهية".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements