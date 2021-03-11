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عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

الخميس 11/مارس/2021 - 01:30 ص
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي
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وجه علاء وحيد المتحدث الرسمي بإسم نادي الإسماعيلي، الإتهام إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتنمر على حارس مرمى الدراويش، مطالبًا لجنة الانضباط بعقابه.

وقال علاء وحيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "موسيماني سخر من حارسنا محمد مجدي قبل بداية الشوط التاني، ولن ندع هذا الموقف يمر مرور الكرام".

وتابع، "جماهير الاسماعيلي تطالب النادي بالانسحاب من الدوري بسبب الظلم التحكيمي الذي نتعرض له، ومسلسل الأخطاء التحكيمية ضد الإسماعيلي لا يزال مستمرًا".

وكان الأهلي حقق الفوز أمام نظيره الإسماعيلي بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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