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شاهد.. اللبناني نيكولا معوض ينشر فيديو له بصحبه زوجته

الخميس 11/مارس/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
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أعلن الفنان اللبناني نيكولا معوض عن زواجه من خلال فيديو رومانسى على حسابه بموقع إنستجرام، حيث ظهر فى الفيديو هو وزوجته يحتفلان عن شاطئ البحر ويتحدثان عن مدى حب كل منهما للآخر.


وكانت آخر أعمال نيكولا معوض مسلسل "خيط حرير"، بطولة مى عز الدين محمود عبدالمغني، سوسن بدر، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى.

نيكولا عاد مؤخرا من أستراليا بعد الانتهاء من تصوير دوره في فيلم أمريكي للمخرج جورج ميلر، الحائز على أوسكار، والذي قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل Mad Max وThe Witches of Eastwick وHappy Feet."  وهو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم، ومن المقرر عرضه إما في نهاية العام أو بداية العام المقبل.

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