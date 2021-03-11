تعرف على موعد عودة راموس للمشاركة مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موعد عودة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، لقيادة خط دفاع الفريق الملكي.





وتعرض راموس للإصابة في الركبة وخضع لجراحة، واذلك غاب عن مباريات الميرنجي منذ يناير الماضي.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن راموس أصبح على خطوة واحدة من العودة للمشاركة في المباريات، وقد يمنحه زيدان بعض الدقائق خلال مواجهة إلتشي يوم السبت المقبل في الليغا".





وأضافت:"أن الهدف الرئيس الآن لدى راموس هو التواجد خلال مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم 16 مارس الجاري".





الجدير بالذكر أن ريال مدريد قدم عرض لراموس لتجديد عقده لمدة عامين مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، ولكن يريد القائد الحصول على راتبه كاملا في العقد الجديد، ويبحث عن عروض أخرى خارج القلعة الملكية.



