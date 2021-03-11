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حملة على المقاهي والورش بحي عين شمس
الخميس 11/مارس/2021 - 06:50 ص
إسماعيل منطاوي
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نفذت إدارة الاشغالات بحي عين شمس، بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة المحلات، وبناءً على توجيهات اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، حملة مكبرة لعودة الانضباط للشوارع.
وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتشميع وغلق مقهى بلدي، ومطبعة بـ٢٦ شارع عابدين مدين، كما تم غلق وتشميع مصنع ملابس بشارع مسجد التقوى.
كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ورشه خرده شارع جمعة خميس متفرع من شارع محمد عسكر، وذلك لتحقيق الانضباط للشارع، وعدم السماح بالتعدي على الرصيف والشارع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشارع.
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