Advertisements

كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد في الإصابات.. و4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

الخميس 11/مارس/2021 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا، وترصدها لكم بوابة الفجر في السطور التالية.

ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي):
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 501 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145418 حالة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وزيرة الصحة: بدء إجراءات توريد الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينكا":
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية في الحصول علي التطعيم، إيمانًا بدورهم الهام والمحوري في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة، مشيرة إلي الاهتمام بتطعيم العاملين في القطاع الطبي بوجه عام، فهم علي أجندة الأولويات.

جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والذي تناولت خلاله أيضا موقف توريد اللقاحات من خلال مبادرة "كوفاكس"، مشيرة إلي أنه تم التوقيع علي الاتفاقية الخاصة بشركة "أسترازينكا"، مما أسفر عنه البدء في إجراءات توريد الشحنة الأولى من اللقاح.

بينهم مرضى الحساسية والحوامل.. الصحة تكشف 3 فئات ممنوعة من لقاح كورونا
كشف مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه لا يوجد موانع مرضية معينة تمنع من الحصول على لقاح كورونا. وقالت الوزارة، أنه لا توجد موانع لأخذ اللقاح باستثناء الأطفال والسيدات الحوامل والمرضعات ومرضى الحساسية.

أوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن للوزارة (15335)، يستقبل استفسارات المواطنين حول اللقاح وتمكينهم من التسجيل.

نسبة الإشغال 60%.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا في أسوان:
قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المحافظة تشهد زيادة طفيفة في أعداد إصابات كورونا.

وأشار إلى أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تصل إلى 60%، مؤكدا توافر أجهزة التنفس المطلوبة، مضيفًا أن 95% من وفيات كورونا بالمحافظة لأصحاب الأمراض المزمنة.

متحدث الوزراء: 4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا في نهاية مارس الجاري
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا وصل إلى 250 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن هذا العدد ليس كبيرًا ولكن نتوقع التوسع مع قدوم الجرعات الجديدة من اللقاحات.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه مع نهاية مارس الجاري ستصل إلى 4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من خلال التحالف الدولي للقاحات وهذا ما سيتيح التوسع في تقديم خدمة التطعيم لعدد أكبر من المواطنين.

هيئة الدواء: لقاحات كورونا المصرية لم تدخل مرحلة الدراسات الإكلينيكية حتى الآن
قالت هيئة الدواء المصرية إن هناك بعض الجهات البحثية المصرية تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ولكن لم تدخل أى منها بعد مرحلة إجراء الدراسات الإكلينيكية.

وأكد الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن رخصة الاستخدام الطارئ للعقارات لها إجراءات تتميز بالسرعة والدقة ويستخدم في الحالات الطارئة فقط، مؤكدا أن اللقاحات المصرية جرى الانتهاء من الدراسات قبل الإكلينيكية والسريرية لها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تلقي لقاح كورونا تلقى اللقاح الحصول على لقاح كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 36 دقيقة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 20 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

لماذا لقاح استرازينيكا أفضل من فايزر؟.. استشارية أمراض معدية في لندن تجيب

تفاصيل تعاقد مصر لتوفير لقاح أسترازينيكا خلال أيام

مع بدء التطعيم.. تعرف على لقاحات فيروس كورونا بمصر

بعد انضمام "سينوفاك" للاستخدام الطارئ.. قائمة لقاحات كورونا التي توفرها مصر

أسباب قدوم شحنة لقاح أسترازينيكا من الهند بدل بريطانيا

خطوة عاجلة.. هكذا ستواجه مصر كورونا بلقاح أسترازينيكا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

07:39 ص

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين