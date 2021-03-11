كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد في الإصابات.. و4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا، وترصدها لكم بوابة الفجر في السطور التالية.





ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي):

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 501 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145418 حالة.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وزيرة الصحة: بدء إجراءات توريد الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينكا":

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية في الحصول علي التطعيم، إيمانًا بدورهم الهام والمحوري في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة، مشيرة إلي الاهتمام بتطعيم العاملين في القطاع الطبي بوجه عام، فهم علي أجندة الأولويات.





جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والذي تناولت خلاله أيضا موقف توريد اللقاحات من خلال مبادرة "كوفاكس"، مشيرة إلي أنه تم التوقيع علي الاتفاقية الخاصة بشركة "أسترازينكا"، مما أسفر عنه البدء في إجراءات توريد الشحنة الأولى من اللقاح.





بينهم مرضى الحساسية والحوامل.. الصحة تكشف 3 فئات ممنوعة من لقاح كورونا

كشف مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه لا يوجد موانع مرضية معينة تمنع من الحصول على لقاح كورونا. وقالت الوزارة، أنه لا توجد موانع لأخذ اللقاح باستثناء الأطفال والسيدات الحوامل والمرضعات ومرضى الحساسية.





أوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن للوزارة (15335)، يستقبل استفسارات المواطنين حول اللقاح وتمكينهم من التسجيل.





نسبة الإشغال 60%.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا في أسوان:

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المحافظة تشهد زيادة طفيفة في أعداد إصابات كورونا.





وأشار إلى أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تصل إلى 60%، مؤكدا توافر أجهزة التنفس المطلوبة، مضيفًا أن 95% من وفيات كورونا بالمحافظة لأصحاب الأمراض المزمنة.





متحدث الوزراء: 4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا في نهاية مارس الجاري

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا وصل إلى 250 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن هذا العدد ليس كبيرًا ولكن نتوقع التوسع مع قدوم الجرعات الجديدة من اللقاحات.





وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه مع نهاية مارس الجاري ستصل إلى 4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من خلال التحالف الدولي للقاحات وهذا ما سيتيح التوسع في تقديم خدمة التطعيم لعدد أكبر من المواطنين.





هيئة الدواء: لقاحات كورونا المصرية لم تدخل مرحلة الدراسات الإكلينيكية حتى الآن

قالت هيئة الدواء المصرية إن هناك بعض الجهات البحثية المصرية تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ولكن لم تدخل أى منها بعد مرحلة إجراء الدراسات الإكلينيكية.



