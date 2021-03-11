موسيماني يستعيد ورقة مميزة أمام فيتا كلوب

تلقي الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، الكلمة الأخير من الطاقم الطبى للفريق، بالتأكيد على جاهزية أيمن أشرف لخوض مواجهة فيتا كلوب.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي و فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





وقرر الجهاز الفنى بالقلعة الحمراء عدم المجازفة باللاعب فى مباراة الإسماعيلى، ورفض حقن اللاعب بمسكنات بعد شعوره بخشونة فى الركبة خلال تدريبات الفريق الأخيرة.





ويعد أيمن أشرف من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بالنادى الأهلى في أي لقاء.





ويحتل النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بعد تحقيق الفوز على نظيره الإسماعيلي مساء الأربعاء على أرضية إستاد "برج العرب"بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري العام.



