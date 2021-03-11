أمر واحد يقلق كيليان مبابي في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن مخاوف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من تجديد عقده مع العملاق الباريسي، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن مخاوف مبابي تتعلق بإمكانية وصول الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي وليونيل ميسي نجم برشلونة في الصيف المقبل.





ومن المقرر أن تنتهي عقود أجويرو وميسي مع مانشستر سيتي وبرشلونة نهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمهما بإمكانية الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.





ويعتبر ريال مدريد أكثر الأندية اهتمامًا بضم مبابي، في الصيف المقبل، لذلك يأمل الفريق الملكي عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.



