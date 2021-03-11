سعر ومواصفات سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021

هوندا سيفيك" موديل 2021، تتمتع شركة "هوندا" برواج كبير في الأسواق ولاسيما السوق المصري، لما توفره في سياراتها من واصفات قياسية إلى جانب الاعتمادية في قطع الغيار والوقود المستخدم.





سعر سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021





وطُرحت "هوندا سيفيك" موديل 2021 في السوق المصري بـ459 ألف جنيه مصري، وذلك في إعلان رسمي صادر من الشركة، في أول مارس الجاري.









مواصفات سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021





وتعتبر سياراة "هوندا سيفيك" موديل 2021 من طراز الـ"سيدان"، حيث قدم بمحرك رباعى الأسطوانات، وبسعة 1600 سى سى، ينتج قوة 123 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.





إمكانات سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021





وتُقدم السيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 بمنظومة الجر الأمامى، والتي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية، كما أن متوسط اسهلاك الوقود يبلغ نحو 5.4 لتر، لكل 100 كم.









مزايا سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021





وتتميز سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 بمواصفات عالية ووسائل الأمن والسلامة، والتي تتمثل في 2 وسائد هوائية أمامية و6 وسائد هوائية جانبية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفراملEBD.





سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 والثبات الإلكتروني





كما تتمتع "هوندا سيفيك" موديل 2021 بنظام الثبات الإلكتروني VSA، ونظام التحكم فى الجر عند المنحدرات TCS، وخاصية التوازن فى الأماكن المرتفعة HSA، وفرامل يد أتوماتيكية.





تجهيزات سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021





كما تتميز سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 بمجموعة من التجهيزات المميزة منها، خاصية الدخول الذكى، وزر تشغيل المحرك، ونظام منع إدارة السيارة دون مفتاح، ومثبت سرعة، وتشغيل السيارة من الخارج بواسطة أزرار التحكم.









أنظمة تتشغيل سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021





وتتضمن السيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 نظاماً ترفيهياً، مكون من شاشة وسائط 7 بوصة LCD مدعمة لانظمة التشغيل "apple – android"، بلوتوث، وMP3 – USB – AUX- راديو وساعة.



