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سعر ومواصفات سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 02:01 ص
سيارة هوندا سيفيك موديل 2021
سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021
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هوندا سيفيك" موديل 2021، تتمتع شركة "هوندا" برواج كبير في الأسواق ولاسيما السوق المصري، لما توفره في سياراتها من واصفات قياسية إلى جانب الاعتمادية في قطع الغيار والوقود المستخدم.

سعر سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021

وطُرحت "هوندا سيفيك" موديل 2021  في السوق المصري بـ459 ألف جنيه مصري، وذلك في إعلان رسمي صادر من الشركة، في أول مارس الجاري. 

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مواصفات سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021

وتعتبر سياراة "هوندا سيفيك" موديل 2021  من طراز الـ"سيدان"، حيث قدم بمحرك رباعى الأسطوانات، وبسعة 1600 سى سى، ينتج قوة 123 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

إمكانات سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021

وتُقدم السيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 بمنظومة الجر الأمامى، والتي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية، كما أن متوسط اسهلاك الوقود يبلغ نحو 5.4 لتر، لكل 100 كم.

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مزايا سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021

وتتميز سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 بمواصفات عالية ووسائل الأمن والسلامة، والتي تتمثل في  2 وسائد هوائية أمامية و6 وسائد هوائية جانبية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق  ABS، وتوزيع إلكتروني للفراملEBD.

سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 والثبات الإلكتروني

كما تتمتع "هوندا سيفيك" موديل 2021 بنظام الثبات الإلكتروني  VSA، ونظام التحكم فى الجر عند المنحدرات TCS، وخاصية التوازن فى الأماكن المرتفعة  HSA، وفرامل يد أتوماتيكية. 

 تجهيزات سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021

كما تتميز سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021  بمجموعة من التجهيزات المميزة منها، خاصية الدخول الذكى، وزر تشغيل المحرك، ونظام منع إدارة السيارة دون مفتاح، ومثبت سرعة، وتشغيل السيارة من الخارج بواسطة أزرار التحكم. 

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أنظمة تتشغيل سيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021

وتتضمن السيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 نظاماً ترفيهياً، مكون من شاشة وسائط 7 بوصة LCD مدعمة لانظمة التشغيل "apple – android"، بلوتوث، وMP3 – USB – AUX- راديو وساعة.

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