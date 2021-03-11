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مصطفى منصور يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "الاختيار2"

الخميس 11/مارس/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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كشف الفنان مصطفى منصور ، عن مشاركته في مسلسل "الاختيار 2" ، الذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.


وقال مصطفى منصور في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، بأنه يشارك في مسلسل "الاختيار 2" مشيراً أنه يشارك في المسلسل كضيف شرف ، حيث يجسد شخصية ضابط لافتاً أنه جسد شخصية ضابط في أعمال سابقة ، لكن هذا الدور بشكل ونوع وزاوية مختلفة.

وعن أسباب مشاركته في المسلسل أوضح "مصطفى" أنه شرف كبير له للمشاركة في مسلسل بهذه الفخامة والعظمة والذي يشارك به كوكبة من ألمع النجوم ، مشيراً أنه كان من المفترض أن يشارك في الجزء الأول من مسلسل 'الاختيار' والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي ولكنه كان مسافراً بالخارج وهذا ما حال مشاركته في هذا العمل العظيم ، ولكن أُتيحت له الفرصة للمشاركة في الجزء الثاني من المسلسل ، مُضيفاً أن المخرج بيتر ميمي من قام بترشيحه لهذا العمل ، معرباً عن سعادته الشديدة بالتعاون معه مع أن تعاونا الثنائي سابقاً في عدة أعمال ناجحة.


وأشار "مصطفى" أن كواليس العمل صعبة للغاية ، كما أن مسلسل الاختيار يعد من أصعب الأعمال الموجودة ، إذ أنهم يخضعون لكثير من التمارين والتدريبات على استخدام السلاح وغيرها ليظهر العمل في أحسن صورة ، موضحاً أنه بالرغم من تلك الصعوبة إلا أنه مستمتع جداً بالعمل ، كما أن فريق عمل المسلسل يعمل بكل شغف وحب.


وعن مشاركته في مسلسل 'الاختيار2' قال مصطفى أن مشاركته في المسلسل تعتبر وسام بالنسبة له ، لافتاً أنه شرف لأي ممثل المشاركة في هذا العمل حتي ولو بمشهد واحد ، معتقداً أن الجزء الثاني من المسلسل سيكون أقوى من الجزء الأول ولا سيما بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول منه وقت عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي ، وذلك بشهادة الجمهور والنقاد.
 

مسلسل "الاختيار 2" بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، إياد نصار، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان الراحل هادي الجيار ، تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي.

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