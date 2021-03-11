Advertisements

صور جديدة لـ يسرا وزوجها في عيد ميلاددها الـ 66

الخميس 11/مارس/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورا من الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة يسرا والذي أقيم أمس، وشارك فيه عدد كبير من النجوم. 

واحتفل معها زوجها رجل الأعمال خالد سليم وشقيق الفنان هشام سليم في ظهور نادر له وقام بتقبيلها على رأسها. 

وحضر الحفل، عدد من الفنانين منهما الهام شاهين والمخرجة ايناس الدغيدى ونيللى كريم الى جانب عدد من المقربين والأصدقاء. 

يشار إلى أن يسرا تشارك في رمضان 2021 بمسلسل "حرب أهلية".


ومسلسل "حرب أهلية"، من إخراج سامح عبد العزيز ومن تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.


وكان اخر اعمال الفنانة يسرا مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان العام الماضى وشارك فى بطولته خالد سرحان وحلا شيحة وبيومى فؤاد وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.  


أخبار تهمك

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. وزير الثقافة الأسبق يكشف عن موقف مبارك وقت أزمة الحجاب

منذ نصف ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:54 ص

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين