Advertisements

عاجل.. تحرك سريع من محافظ أسيوط للسيطرة على انفجار سيارة أسطوانات البوتاجاز

الخميس 11/مارس/2021 - 02:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية والإطفاء تمكنت قبل قليل من السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق بني غالب التابعة لمركز أسيوط، وانفجار جميع الأسطوانات بالسيارة دون أية إصابات أو خسائر بشرية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، يفيد بانفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاحاز، وانفجار جميع محتوياتها بطريق بني غالب بمركز أسيوط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء كبيرة الحجم، وعمل كردون أمني حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الانفجار، وتم الإطفاء والتبريد دون أية خسائر أو إصابات بشرية، وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية، حيث تواجد فى مكان الحادث المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورئيس مركز أسيوط ونوابه وقوات الحماية المدنية والإسعاف.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث، وملابساته بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حماية لأرواح المواطنين.

هذا، واندلع قبل قليل انفجار ضخم في سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز، بالقرب من إحدى قرى أسيوط.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للانفجار، موضحين أنه حدث على الطريق الصحراوي الغربي بقرية بني غالب في أسيوط.

هذا، واندفعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على الموقف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حريق بوابة الفجر الفجر أسيوط

أخبار تهمك

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. انفجار سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 16 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق عقار بـ"كلوت بك" دون إصابات أو خسائر بشرية

حريق بالمبنى الرئيسي في مستشفى أسيوط الجامعي (صور)

السيطرة على حريق شب بسيارة محملة بـ"السولار" في الخصوص

حريق بمحيط وزارة الإسكان.. والدفع بسيارات الإطفاء

السيطرة على حريق محدود بشركة مصر للبترول في المنصورة (صور)

محافظ الإسكندرية عن حريق مستشفى ولادة: تم إنقاذ الأطفال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين