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أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط

الخميس 11/مارس/2021 - 02:16 ص
موقع الحادث
موقع الحادث
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نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط، عددًا من صور مكان حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية والإطفاء تمكنت قبل قليل من السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق بني غالب التابعة لمركز أسيوط، وانفجار جميع الأسطوانات بالسيارة دون أية إصابات أو خسائر بشرية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، يفيد بانفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاحاز، وانفجار جميع محتوياتها بطريق بني غالب بمركز أسيوط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء كبيرة الحجم، وعمل كردون أمني حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الانفجار، وتم الإطفاء والتبريد دون أية خسائر أو إصابات بشرية، وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية، حيث تواجد فى مكان الحادث المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورئيس مركز أسيوط ونوابه وقوات الحماية المدنية والإسعاف.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث، وملابساته بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حماية لأرواح المواطنين.

هذا، واندلع قبل قليل انفجار ضخم في سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز، بالقرب من إحدى قرى أسيوط.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للانفجار، موضحين أنه حدث على الطريق الصحراوي الغربي بقرية بني غالب في أسيوط.

هذا، واندفعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على الموقف.
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط
أول صور من موقع حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بأسيوط

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