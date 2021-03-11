سيميوني يحقق رقما مميزا في الدوري الإسباني

حقق دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد رقما مميزا في بطولة الدوري الإسباني بعد الفوز على أتلتيك بلباو مساء الأربعاء.





أصبح المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أكثر المديرين الفنيين الذين قادوا الفريق للفوز في المباريات، بعدما سجل الأربعاء بفوزه على أتلتيك بلباو الانتصار 309 في 514 مباراة رسمية قاد الفريق خلالها ليتخطى لويس أراجونيس.





وكان سميوني قد عادل رقم أراغونيس قبل أسبوعين ونصف في الفوز 0-2 على فياريال في ملعب لا سيراميكا وتخطاه الأربعاء في الفوز الذي عزز به الفريق صدارته لليجا.





وحقق سيميوني هذا الرقم في عدد مباريات أقل (89) عن أراجونيس، الذي حقق 308 انتصارات في 612 مباراة رسمية.





وحقق سيميوني 217 انتصاراً في الليغا و26 في كأس الملك و2 في كأس السوبر الإسباني و2 في كأس السوبر الأوروبي و41 في دوري الأبطال و21 في الدوري الأوروبي، من بين 514 مباراة قاد فيها الفريق في كل البطولات منذ توليه دفة الفريق في يناير(كانون الثاني) 2012.





ويعد سيميوني أيضا المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي بواقع سبع بطولات: الدوري (2013-2014) وكأس الملك (2012-2013) وكأس السوبر الإسباني (2014) والدوري الأوروبي مرتين (2011-2012 و2017-2018) وكأس السوبر الأوروبي مرتين (2012 و2018).





وتمثل نسبة انتصارات الأتليتي تحت قيادة سيميوني 60% في حين تعادل في 121 مباراة وخسر 84 مواجهة.





وسجل الفريق تحت قيادته 856 هدفا واستقبل 379 هدفاً.





وكان الأتليتي هو الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز بالليغا على حساب برشلونة وريال مدريد في العقد الأخير، كما قاد سيميوني الفريق لنهائي دوري الأبطال مرتين في 2014 و2016.





كما يعد الأرجنتيني أكثر المدربين في تاريخ النادي تحقيقاً للانتصارات في الليغا بواقع 217 انتصار مقارنة بـ194 فوزاً للويس أراجونيس في 407 مباراة.





ولسيميوني رقم قياسي آخر مع "الأتليتي"، حيث قاد الفريق لـ23 مباراة متتالية بلا هزيمة من 11 أبريل 2012 حتى 4 ديسمبر من نفس العام.





وهو أيضا صاحب رقم قياسي لعدد الانتصارات المتتالية للفريق على ملعبه القديم فيسنتي كالديرون (14) حتى خسارته في 8 مارس (آذار) 2013 حين سقاط أمام ريال سوسيداد



