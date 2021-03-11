Advertisements

سيميوني يحقق رقما مميزا في الدوري الإسباني

الخميس 11/مارس/2021 - 02:30 ص
سيميوني
سيميوني
وكالات
Advertisements
حقق دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد رقما مميزا في بطولة الدوري الإسباني بعد الفوز على أتلتيك بلباو مساء الأربعاء.

أصبح المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أكثر المديرين الفنيين الذين قادوا الفريق للفوز في المباريات، بعدما سجل الأربعاء بفوزه على أتلتيك بلباو الانتصار 309 في 514 مباراة رسمية قاد الفريق خلالها ليتخطى لويس أراجونيس.

وكان سميوني قد عادل رقم أراغونيس قبل أسبوعين ونصف في الفوز 0-2 على فياريال في ملعب لا سيراميكا وتخطاه الأربعاء في الفوز الذي عزز به الفريق صدارته لليجا.

وحقق سيميوني هذا الرقم في عدد مباريات أقل (89) عن أراجونيس، الذي حقق 308 انتصارات في 612 مباراة رسمية.

وحقق سيميوني 217 انتصاراً في الليغا و26 في كأس الملك و2 في كأس السوبر الإسباني و2 في كأس السوبر الأوروبي و41 في دوري الأبطال و21 في الدوري الأوروبي، من بين 514 مباراة قاد فيها الفريق في كل البطولات منذ توليه دفة الفريق في يناير(كانون الثاني) 2012.

ويعد سيميوني أيضا المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي بواقع سبع بطولات: الدوري (2013-2014) وكأس الملك (2012-2013) وكأس السوبر الإسباني (2014) والدوري الأوروبي مرتين (2011-2012 و2017-2018) وكأس السوبر الأوروبي مرتين (2012 و2018).

وتمثل نسبة انتصارات الأتليتي تحت قيادة سيميوني 60% في حين تعادل في 121 مباراة وخسر 84 مواجهة.

وسجل الفريق تحت قيادته 856 هدفا واستقبل 379 هدفاً.

وكان الأتليتي هو الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز بالليغا على حساب برشلونة وريال مدريد في العقد الأخير، كما قاد سيميوني الفريق لنهائي دوري الأبطال مرتين في 2014 و2016.

كما يعد الأرجنتيني أكثر المدربين في تاريخ النادي تحقيقاً للانتصارات في الليغا بواقع 217 انتصار مقارنة بـ194 فوزاً للويس أراجونيس في 407 مباراة.

ولسيميوني رقم قياسي آخر مع "الأتليتي"، حيث قاد الفريق لـ23 مباراة متتالية بلا هزيمة من 11 أبريل 2012 حتى 4 ديسمبر من نفس العام.

وهو أيضا صاحب رقم قياسي لعدد الانتصارات المتتالية للفريق على ملعبه القديم فيسنتي كالديرون (14) حتى خسارته في 8 مارس (آذار) 2013 حين سقاط أمام ريال سوسيداد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيميوني رياضة الدوري الاوروبي اخبار الرياضية

أخبار تهمك

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انفجار سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين