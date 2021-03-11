خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي أمام الأهلي





حسم توفيق السيد الحكم السابق، الجدل الدائر بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء.





وفاز الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.





وقال توفيق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الإسماعيلي ليس له أي ركلة جزاء في مباراة الأهلي في كرة حسين السيد، وقرار الحكم صحيح".





وتابع، "ركلة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة، و85% من قرارات إبراهيم نور الدين خلال اللقاء كانت على صواب".



