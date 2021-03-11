Advertisements

أسامة نبيه يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك في المنتخب

الخميس 11/مارس/2021 - 03:00 ص
اسامة نبيه
اسامة نبيه
أمل الحلفاوي
Advertisements
قام أسامه نبيه مدرب المنتخب المصري السابق، بالرد على اتهامه بالتحيز للاعبي الزمالك أثناء عمله في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كلفت بعمل قوام للمنتخب في بداية فترة كوبر، قمت باستدعاء 12 لاعب من الأهلي، و9 من الزمالك بالإضافة للمحترفين".

وفي سياق آخر، أكد نبيه أنه عندما ذهب لمشاهدة مصطفى محمد المهاجم المصري المحترف في جلاتا سراي التركي، مع طنطا، أكد لكوبر المدير الفني للمنتخب السابق، أن مصطفى سيكون مهاجم مصر القادم، قائلا، " رأيت نسخة مصغرة من عمرو زكي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة المنتخب الزمالك اسامة نبيه

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 17 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انفجار سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين