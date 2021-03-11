أسامة نبيه يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك في المنتخب

قام أسامه نبيه مدرب المنتخب المصري السابق، بالرد على اتهامه بالتحيز للاعبي الزمالك أثناء عمله في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.





وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كلفت بعمل قوام للمنتخب في بداية فترة كوبر، قمت باستدعاء 12 لاعب من الأهلي، و9 من الزمالك بالإضافة للمحترفين".





وفي سياق آخر، أكد نبيه أنه عندما ذهب لمشاهدة مصطفى محمد المهاجم المصري المحترف في جلاتا سراي التركي، مع طنطا، أكد لكوبر المدير الفني للمنتخب السابق، أن مصطفى سيكون مهاجم مصر القادم، قائلا، " رأيت نسخة مصغرة من عمرو زكي".



