لابورتا يخطط لضم نجم مانشستر سيتي في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن برشلونة الإسباني قدم عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت شبكة TYC الأرجنتينية بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد حدد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في قائمة ليكون من ضمن الأهداف الصيفية من أجل التعاقد معه قبل أن ينجح في انتخابات رئاسة البرسا.





وألمحت الشبكة الأرجنتينية أن لابورتا كان يترقب الفوز بمنصب رئيس برشلونة بشكل رسمي من أجل التفاوض مع سيرجيو أجويرو وهو ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.





وأكدت الشبكة الأرجنتينية أن لابورتا قدم عرضًا رسميًا لأجويرو من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل خاصة وأنه سينتقل في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي.





وأوضحت الشبكة الأرجنتينية أن لابورتا يرى أن انضمام أجويرو سيكون من شأنه إقناع ميسي بالاستمرار في صفوف برشلونة وتجديد عقده الذي ينتهي 30 يونيو.





ولفتت الشبكة الأرجنتينية أن أجويرو لا يمانع الإنضمام إلى برشلونة كما أنه مستعد لتخفيض راتبه من أجل مرافقة صديقه ليونيل ميسي في برشلونة، حيث يعتبر النجم الأرجنتيني أحد الأصدقاء المقربين لميسي خلال مسيرته منذ أن كان الثنائي في منتخب الأرجنتين للشباب كما أن أجويرو كان قد صرح منذ ثلاثة أسابيع أنه سيكون سعيدًا للعب مع ليونيل ميسي من جديد.





وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلى أن أجويرو البالغ من العمر 32 عامًا ينتهي عقده في الصيف المقبل وحتى الآن لم يتواصل معه مسئولو مانشستر سيتي من أجل تجديد عقده على الرغم من أنه أحد أساطير المان سيتي.





ونوهت الشبكة الأرجنتينية أن مسئولي مانشستر سيتي قد يقدموا عرضًا لأجويرو من أجل التجديد وهو ما يفضله رئيس النادي الإنجليزي بالإضافة لارتباطه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي كما أنه هناك مفاوضات من الدوري الأمريكي تحديدًا إنتر ميامي النادي المملوك لديفيد بيكهام.



