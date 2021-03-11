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هكذا دعم الفنان صلاح عبدالله الإعلامية لينا شاكر

الخميس 11/مارس/2021 - 03:19 ص
بوابة الفجر
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نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


ويظهر فى الصورة حلقة الإعلامية منى الشاذلى والتي استضافت بها الإعلامية لينا شاكر وشريف مدكور وبعض زملائهما.


وكتب معلقا: "بدموع لذيذة شفتهم ما أجملهم الصحاب الحلوين رزق دعواتكم للرائعة لينا شاكر ولكل مريض و واجهوا الالم والامل فى الله و حبوا الحياة و صباح الخير وتصبحوا على خير كتير بيه تفرحوا باذن الله".


وكانت لينا قد أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب مرضها بالسرطان، مضيفة أن أصدقائها ساعدوها على تخطي تلك المحنة.

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