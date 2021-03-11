نبيه: مرتضى منصور أفضل من تولى رئاسة الزمالك خلال آخر 20 عاما

أكد أسامه نبيه مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق، أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هو أفضل من تولى رئاسة القلعة البيضاء خلال آخر 20 عامًا.





فيما أشار نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الأهلي كان أفضل كفنيًا مع رينيه فايلر، عن بيتسو موسيماني.





وأوضح أن الأفضل للدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في التوقيت الحالي، الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.





وعن البديل الأنسب لتعويض رحيل مصطفى محمد في الزمالك، كشف نبيه، " لا يوجد لاعب قادر على تعويض مصطفي محمد في التوقيت الحالي، لكن حسام حسن كان أفضل بديل، وأنا أفضل فكرة الصناعة عن الشراء".



