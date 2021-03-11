Advertisements

نبيه: مرتضى منصور أفضل من تولى رئاسة الزمالك خلال آخر 20 عاما

الخميس 11/مارس/2021 - 03:29 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أمل الحلفاوي
Advertisements
أكد أسامه نبيه مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق، أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هو أفضل من تولى رئاسة القلعة البيضاء خلال آخر 20 عامًا.

فيما أشار نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الأهلي كان أفضل كفنيًا مع رينيه فايلر، عن بيتسو موسيماني.

وأوضح أن الأفضل للدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في التوقيت الحالي، الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وعن البديل الأنسب لتعويض رحيل مصطفى محمد في الزمالك، كشف نبيه، " لا يوجد لاعب قادر على تعويض مصطفي محمد في التوقيت الحالي، لكن حسام حسن كان أفضل بديل، وأنا أفضل فكرة الصناعة عن الشراء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية اسامة نبيه اخبار الرياضة إدارة نادي الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. انفجار سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين