طريقة عمل الحمام المحشي رز بالكبد والقوانص في المنزل

يعتبر الحمام المحشي من الأطعمة التي تلقى قبولا كبيرا لدى الكثيرين، وهي من الوجبات الشهية التي يقبل عليه الأزواج ولاسيما في بداية زواجهم، وهي وجبة عائلية دسمة.





عمل الحمام المحشي رز بالكبد والقوانص





ويتمتع الحمام المحشي بطعم لذيذ ومذاق رائع يعجب الجميع، ما يزيد البحث عن كيفية إعداده والمكونات المطلوبة لطهيه في المنزل، لضمان غذاء آمن وسليم.





مكونات الحمام المحشي رز بالكبد والقوانص





4 أجواز حمام.





3 كوب أرز.





بصلة كبيرة مفرومه.





كبد وقوانص الحمام مقطعة.





سمنة زبدة.





توابل وبهارات.





بصلة صغيرة للشوربة.





خطوات طهي الحمام المحشي رز بالكبد والقوانص





غسل الحمام.





نقع الحمام في مياه وملح وخل ليمون، لمدة 15 دقيقة.





تصفية الحمام من المياه.





وضع إناء على النار وبه ملعقتين سمنة.





إضافة البصل المقطع وتشويحه حتى يغير لونه.





وضع الكبد والقوانص.





التقليب جيدا لكي تأخذ لوناً ونضع نصف كوب ماء والتوابل والملح.





ونضع الرز والتقليب لمدة دقيقتين.





حشو الحمام بالخلطة المعدة.





نضع الحمام في ماء مغلي يحتوي على حبهان وورق اللورا وفلفل أسود وبصلة صغيرة وملح.





إزالة الحمام وصفيته بعد التسوية.





تحمير الحمام.





تقديم الحمام المحشي للضيوف.



