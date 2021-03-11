Advertisements

زيدان يتلقى خبرا سارا قبل إلتشي في الدوري الإسباني

الخميس 11/مارس/2021 - 03:29 ص
زيدان
زيدان
علي خلاف
Advertisements
تحدث تقرير صحفي إسباني، مساء الأربعاء، عن اقتراب عودة سيرجيو راموس، قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، لقيادة دفاعات الميرنجي.

عودة سيرجو راموس لتدريبات ريال مدريد

وكان المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس قد تعرض لإصابة في الركبة، وخضع لجراحة، ليغيب عن مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، منذ يناير الماضي.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس اقترب من العودة للمشاركة في مباريات ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، قد يمنح راموس بعض الدقائق خلال مواجهة إلتشي يوم السبت المقبل في الليجا.

وتابعت الصحيفة أن الهدف الأساسي لدى راموس قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد هو التواجد خلال مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم 16 مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، كان قد تغلب على أتالانتا في مواجهة الذهاب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، خارج ميدانه، بهدف دون رد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انفجار سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين