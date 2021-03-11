زيدان يتلقى خبرا سارا قبل إلتشي في الدوري الإسباني

تحدث تقرير صحفي إسباني، مساء الأربعاء، عن اقتراب عودة سيرجيو راموس، قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، لقيادة دفاعات الميرنجي.





عودة سيرجو راموس لتدريبات ريال مدريد





وكان المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس قد تعرض لإصابة في الركبة، وخضع لجراحة، ليغيب عن مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، منذ يناير الماضي.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس اقترب من العودة للمشاركة في مباريات ريال مدريد.





وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، قد يمنح راموس بعض الدقائق خلال مواجهة إلتشي يوم السبت المقبل في الليجا.





وتابعت الصحيفة أن الهدف الأساسي لدى راموس قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد هو التواجد خلال مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم 16 مارس الجاري.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، كان قد تغلب على أتالانتا في مواجهة الذهاب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، خارج ميدانه، بهدف دون رد.



