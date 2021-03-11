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مفاجأة بشأن كارتيرون من أجل العودة إلي الزمالك

الخميس 11/مارس/2021 - 04:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
علي ماهر حلمي
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أكدت قناة SBC السعودية عبر برنامجها الدوري مع وليد ان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أنهي تعاقده مع نادي التعاون ويستعد الي الذهاب لمصر.

وقالت القناة السعودية أن التعاون أنهى التعاقد مع كارتيرون بالتراضي حسب رغبته وبعد ساعة سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، من أجل تدريب الزمالك.

وأضافت القناة السعودية أن الشرط الجزائي كان نصف مليون دولار وتنازل المدير الفني عنه من أجل العودة لتدريب الزمالك.

وكان كارتيرون قد قاد التعاون الي فوز مهم اليوم بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام أبها فى الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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كارتيرون رياضة السعودية الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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