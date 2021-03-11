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موعد مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

الخميس 11/مارس/2021 - 04:05 ص
ارسنال
ارسنال
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس نادي آرسنال الإنجليزي نظيره نادي اولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اومبياكوس الدولي باليونان.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان أرسنال قد تأهل الي هذا الدور بعد تخطي عقبة بنفيكا البرتغالي بينما أقصي اولمبياكوس اليوناني نظيره نادي آيندهوفن الهولندي.

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رياضة الوري الأوروبي الاخبار الرياضية ارسنال واوليمبياكوس اخبار الرياضة

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