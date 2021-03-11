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وصف نفسه بالمتمرد على تقاليد المجتمع.. ابرز التصريحات الجريئة لـ نيكولا معوض

الخميس 11/مارس/2021 - 04:08 ص
بوابة الفجر
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أعلن الفنان اللبنانى نيقولا معوض عن زواجه عبر فيديو رومانسى جمعه بزوجته الأوكرانية وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول طريقة اعلانه عن الزواج. 

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة نيقولا معوض:

ولد​ نيقولا معوض ​يوم 22 فبراير عام 1979. 

لديه 4 أشقاء في عائلته وهم شقيقته الكبرى "آني" والصغرى "سابين"، وشربل. 

توفي والده ثم والدته بمرض السرطان. 

وهو ممثل ومقدم برامج ومخرج لبناني، وقد تخرج من الجامعة اللبنانية قسم الهندسة.

شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية و السينمائية، وخاض تجربة التقديم من خلال البرنامج الشبابي "روتانا كافيه" على قناة روتانا، وبرنامج "بالأرقام" على شاشة mtv اللبنانية. 

كما شارك بإخراج عدد من البرامج التلفزيونية مثل برنامج "نجم الخليج" على قناة دبي، وبرنامج "حورية المطبخ" على قناة فتافيت.

دخل نيقولا معوض الساحة الفنية المصرية من خلال مسلسل "ونوس"، وقد أجاد اللهجة المصرية وجسد شخصية شيخ يدعى "فاروق" عام 2013. 

شارك نيقولا معوض في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونة، ومنها "​الباشا​"، "طلعت روحي"، "أمر واقع"، "​الحب الحقيقي​" (الجزء 1 و2)، "سابع جار"، "حجر جهنم"، "هبة رجل غراب" (الجزء 4)، "ونوس"، "ياسمينة"، "اخترب الحي"، "وجع الروح"، "​لعبة الموت​"، "اماليا"، "روبي"، "الحب القديم"، "إلى يارا"، "ضحايا الماضي"، "قصتي قصة"، "حلم آذار"، "العودة"، و"بلا دليل".

من بين أكثر من 1700 ممثل حول العالم، تم اختيار نيقولا معوض للدور الرئيسي في الفيلم الأميركي "His Only Son".

أثار نيقولا معوض خلال مقابلة تلفزيونية ضجة كبيرة، بالعديد من التصريحات التي أدلى بها عن حياته الشخصية ووصف نفسه بالمتمرد على تقاليد المجتمع إلى أقصى درجة، وقال إنه مارس الجنس بدون زواج وكان عمره لا يتعدى العشرين عامًا في لبنان، كما أنه عاش قصص حب كثيرة مع فنانات لبنانيات.

كشف عن تعاطيه المخدرات وتحديدا الحشيش ولكن ليس بصفة مستمرة. 

فى عام 2018 انتشرت اخبار انفصاله عن خطيبته لارا رين.  

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