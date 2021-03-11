Advertisements

فضائل ليلة الإسراء والمعراج أكبر معجزات خاتم الأنبياء

الخميس 11/مارس/2021 - 04:12 ص
ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج
Advertisements
بدأت ليلة الإسراء والمعراج منذ مغرب يوم أمس الأربعاء، وتنتهي بعد دقائق قليلة مع فجر اليوم الخميس الموافق الـ11 من مارس 2021، وهي أكبر المعجزات الحسية لنبينا المصطفى "ص".

ليلة الإسراء والمعراج

وكرم الله سبحانه نبيه محمد "ص" بليلة الإسراء والمعراج، حيث أسرى به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس بروحه وجسده ، راكبًا على دابة تسمى "البراق"، بصحبة جبريل عليه السلام، وصلى هناك إمامًا بالأنبياء، ثم عُرج به إلى السماء.

ليلة الإسراء والمعراج وصعود النبي للسماء الـ7

وعرج بالنبي محمد في ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء السابعة، وهناك رُفع إلى سدرة المنتهى وبعدها إلى البيت المعمور، في هدية كبيرة من ملك الملوك لخير الخلق أجمعين.

ليلة الإسراء والمعراج وسعادة النبي

وعوض الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بليلة الإسراء والمعراج وذلك بعد عام الحزن، الذي فقد خلاله نبينا المصطفى زوجته خديجة وعمه أبو طالب اللذين كانا يؤانسانه ويدعمانه.

ليلة الإسراء والمعراج وعام الحزن

شعر نبينا المختار بحزن شديد وضيق لما لاقاه من تكذيب وردّ من قبل المشركين، وبعد وفاة عمهِ توفيت زوجته خديجة التي كانت نعم الزوج في نفس السنة، فسميت تلك السنة بعام الحزن.

ليلة الإسراء والمعراج ودعوة النبي

وذهب الحبيب المصطفى إلى الطائف وحيداً، كي يدعوهم إلى الإسلام لكنهم طردوه وسلطوا عليه صبيانهم وغلمانهم يرمونه بالحجارة فآذوه كثيراً، ودعا النبي دعاءه المشهور شاكياً إلى ربه: "اللهم إلى من تكلني".

ليلة الإسراء والمعراج وخلقه الكريم

أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام مع ملك الجبال، إلى سيدنا محمد ويقول له جبريل لو شئت نطبق عليهم الجبال فيقول الرسول الرحيم "لا.. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحّد الله"، فكرّمه الله بحادثة الإسراء والمعراج.

آيات ليلة الإسراء والمعراج

وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله الكريم: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"، "سورة الإسراء".

فضائل ليلة الإسراء والمعراج

تأكيد على أن سيدنا محمدا هو خاتم النبيين، حيث أمَ جميع الأنبياء.

إثبات نبوءة النبى محمد وصدق رسالته.

تقديس ورفع مكانة المسجد الأقصى.

قوة أبو بكر وثقته في قائده وصلابته.

إثبات على تواضع سيدنا محمد، رغم وصوله إلى سدرة المنتهى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليلة الاسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج في ليلة الاسراء والمعراج فضائل ليلة الإسراء والمعراج دروس مستفادة من ليلة الإسراء والمعراج

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 9 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل احتفال كفر الشيخ بـ"الإسراء والمعراج" بحضور المحافظ (صور)

أستاذ تاريخ: النبي مر بمصر أثناء رحلة الإسراء والمعراج

ننشر موعد عطلة ليلة الإسراء والمعراج للعام 1441-2020

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2020/1441 وأفضل الأدعية المستجابة في هذه الذكرى العطرة

دعاء ليلة الاسراء والمعراج 2020 في مصر وموعدها وقصتها بعض الأدعية المستحبة في ليلة 27 رجب

كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج.. موعدها وفضلها وحكم الاحتفال بها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين