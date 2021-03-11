Advertisements

أول مباراة لكارتيرون مع الزمالك

الخميس 11/مارس/2021 - 04:30 ص
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف
Advertisements
أنهى مسؤولو الزمالك، إتفاقهم مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، لقيادة الفريق الأبيض أمام الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء، أنهت إتفاقا مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لتولى القيادة الفنية للفريق، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، سيقود الزمالك فنيا أمام سيراميكا كليوباترا، فى حين سيتولى كارتيرون قيادة الأبيض أمام الترجي الرياضي التونسي.

وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سيخوض آخر مواجهة له بالدورى السعودي مع التعاون اليوم أمام فريق أبها، على أن يرحل لتدريب القلعة البيضاء.

وأتم المصدر أن مسؤولي النظام استقروا بشكل كبير على عدم بقاء البرتغالي جايمي باتشيكو فى ظل اهتزاز النتائج بالموسم الحالى، والتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لخلافته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون رياضة دوري ابطال افريقيا الفريق الابيض اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين