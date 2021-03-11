أول مباراة لكارتيرون مع الزمالك

أنهى مسؤولو الزمالك، إتفاقهم مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، لقيادة الفريق الأبيض أمام الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.





تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء، أنهت إتفاقا مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لتولى القيادة الفنية للفريق، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.





وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، سيقود الزمالك فنيا أمام سيراميكا كليوباترا، فى حين سيتولى كارتيرون قيادة الأبيض أمام الترجي الرياضي التونسي.





وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سيخوض آخر مواجهة له بالدورى السعودي مع التعاون اليوم أمام فريق أبها، على أن يرحل لتدريب القلعة البيضاء.





وأتم المصدر أن مسؤولي النظام استقروا بشكل كبير على عدم بقاء البرتغالي جايمي باتشيكو فى ظل اهتزاز النتائج بالموسم الحالى، والتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لخلافته.



