حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية مساء الأربعاء، حقيقة رغبة نادي مانشستر يونايتد، في الحصول على خدمات المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني، في الصيف القادم.





ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية: إن نادي مانشستر يونايتد أخرج فاران من حساباته في الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرًا إلى أنه سيبحث عن مدافع آخر من الليغا.





وأشارت الصحيفة: يريد مانشستر يونايتد ضم اللاعب الإسباني، باو توريس مدافع فياريال، ليكون بجوار هاري ماجواير في دفاع الشياطين الحمر.





وأوضحت: تأتي رغبة النادي المانشستراوي في ضم توريس على حساب فاران، يعود إلى انخفاض سعر اللاعب الإسباني مقارنة بنجم ريال مدريد.





يذكر أن بعض التقارير الإسبانية في الفترة الأخيرة، ألمحت ان الملكي يريد بيع فاران في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده في صيف عام 2022، وهناك صعوبة في تجديد العقد.



