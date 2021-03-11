هؤلاء هم الإخوان.. جديد سلسلة رؤية









أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي ، فى سلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كتاب بعنوان هؤلاء هم الإخوان تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وبأقلام مجموعة من كبار المفكرين هم طه حسين، محمد التابعي، علي أمين ، كامل الشناوى، جلال الدين الحمامصى، ناصر الدين النشاشيبى.





هذا الكتاب يذكر من خلال مجموعة من المقالات وشهادات تاريخية بصفحات من دفاتر الإخوان السوداء وتاريخهم فى الخيانة لأوطانهم والعمالة لأعدائها وعدم إيمانهم بالوطن او الدولة الوطنية واستحلالهم للتخريب والهدم وإراقة الدماء.



