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الجمعة.. افتتاح العرض المسرحى "عيد ميلاد" على قصر ثقافة الفيوم

الخميس 11/مارس/2021 - 04:52 ص
بوابة الفجر
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تفتتح الإدارة العامة للطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض المسرحى "عيد ميلاد" فى السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة ١٢ مارس الجارى، على مسرح قصر ثقافة الفيوم، وتستمر المسرحية لمدة خمسة أيام .


"عيد ميلاد" تمثيل فرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة الفيوم، أشعار أيمن النمر، ديكور وملابس ملاك رفعت،  موسيقى وألحان إيهاب حمدي، استعراضات حسام كامل .. مخرج منفذ أحمد صلاح حامد، تصميم البوستر تصميم  أحمد مجدي، تأليف عفت بركات، إخراج عمرو حسان.


والدعوة عامة مع تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الإستيعابية المقررة.

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