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أسامه نبيه يروي تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي

الخميس 11/مارس/2021 - 04:59 ص
حسام غالي
حسام غالي
أمل الحلفاوي
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كشف أسامه نبيه مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق، عن تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق مع هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة الأسبق.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسام غالي غير طريقة لعب منتخب مصر أمام نيجيريا دون إرادة كوبر".

وتابع، "مشاجرة حسام غالي مع عمرو جمال سبب أزمتي معه، لكنه فهم الموضوع بشكل خاطئ، ومددت يدي له بالصلح، وذهبت لمكتب محمود طاهر لهذا الأمر، ولكنه تخلف عن الموعد".

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