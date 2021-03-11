هجوم شرس على كريستيانو بعد توديع دوري أبطال أوروبا

انتقد الثنائي ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، وأليساندرو ديل بييرو مهاجم يوفنتوس الأسبق، لاذعا البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز، بعد وداع دوري أبطال أوروبا.





وخرج يوفنتوس أول أمس الثلاثاء من دور ثمن النهائي من الشامبيونزليج، رغم فوزه بنتيحة 3-2، ولكن فوز بورتو ذهابًا بهدفين مقابل هدف، جعل التأهل من نصيب الفريق البرتغالي بعدما سجل هدفين خارج الأرض.





وصرح فيرديناند عبر قناة "BT sports": "اللاعبون الثلاثة الذين كانوا في الحائط يتحملون المسؤولية، لقد أداروا ظهرهم للكرة وقفزوا".





وكان الهدف الثاني الذي سجله بورتو قبل نهاية الشوط الثاني الإضافي بخمس دقائق، من فاول حيث مرت الكرة من تحت الحائط البشري الذي كان رونالدو به، وهو الهدف الذي تأهل به الفريق البرتغالي.





أما ديل بييرو فتسائل عما إذا كان رونالدو قد خان اليوفي، ورد قائلًا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية: "نعم، لكن ليس وحده، رونالدو يتحمل المسؤولية، لأنه قائد هذا الفريق".





وأضاف: لكن ليس وحده، يوفنتوس لعب لأكثر من ساعة بأفضلية لاعب بعد طرد مهاجم بورتو، وفي هذا الوقت كان بإمكانهم صنع المزيد.



