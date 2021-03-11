Advertisements

هجوم شرس على كريستيانو بعد توديع دوري أبطال أوروبا

الخميس 11/مارس/2021 - 04:59 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد سامي
Advertisements
انتقد الثنائي ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، وأليساندرو ديل بييرو مهاجم يوفنتوس الأسبق، لاذعا البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز، بعد وداع دوري أبطال أوروبا.

وخرج يوفنتوس أول أمس الثلاثاء من دور ثمن النهائي من الشامبيونزليج، رغم فوزه بنتيحة 3-2، ولكن فوز بورتو ذهابًا بهدفين مقابل هدف، جعل التأهل من نصيب الفريق البرتغالي بعدما سجل هدفين خارج الأرض.

وصرح فيرديناند عبر قناة "BT sports": "اللاعبون الثلاثة الذين كانوا في الحائط يتحملون المسؤولية، لقد أداروا ظهرهم للكرة وقفزوا".

وكان الهدف الثاني الذي سجله بورتو قبل نهاية الشوط الثاني الإضافي بخمس دقائق، من فاول حيث مرت الكرة من تحت الحائط البشري الذي كان رونالدو به، وهو الهدف الذي تأهل به الفريق البرتغالي.

أما ديل بييرو فتسائل عما إذا كان رونالدو قد خان اليوفي، ورد قائلًا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية: "نعم، لكن ليس وحده، رونالدو يتحمل المسؤولية، لأنه قائد هذا الفريق".

وأضاف: لكن ليس وحده، يوفنتوس لعب لأكثر من ساعة بأفضلية لاعب بعد طرد مهاجم بورتو، وفي هذا الوقت كان بإمكانهم صنع المزيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريستيانو رونالدو اخبار رونالدو

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين