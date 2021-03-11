موسيماني: الفوز على الإسماعيلي إعداد قوي قبل مواجهة فيتا كلوب

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسشيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد يعد بمثابة إعداد قوي للفريق قبل مباراته أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أن المباراة كان بها الكثير من الإيجابيات.





الأهلي فاز على الإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 للدوري الممتاز، بهدفين دون رد سجلهما بدر بانون وصلاح محسن، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة محتلاً المركز الثاني بجدول الترتيب.





وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعتقد أن المباراة بمثابة إعداد جيد قبل مواجهة فيتا كلوب.. كان يجب أن نذهب لخوض اللقاء بمعنويات عالية وهذا ما تحقق من خلال الفوز على الإسماعيلي".





وتعليقاً على السر في تباين الأداء بين الشوط الأول والثاني للمباراة، قال موسيماني: "ليس هناك سراً.. كمدرب عندما تلعب بطريقة لا تنتج عن أهداف يجب أن تغير الشكل الخططي وتدفع بالاحتياطيين الذين ينجحون أحياناً كثيرة في تسجيل الأهداف وهذا ما حدث أمام فيتا كلوب فعلى الرغم من عدم الفوز ولكن البديلين محمد شريف ومروان محسن هما من سجلا هدفينا في اللقاء".





تابع قائلاً: "أجرينا تبديلاً بنزول صلاح محسن ونجح في التسجيل أيضاً.. أعتقد أن الأداء لم يكن رائعاً أمام الإسماعيلي ولكنه لم يكن سيئا وهناك الكثير من الإيجابيات أهمها حصد النقاط الثلاث".



