محلل سوداني: ملء سد النهضة خطر كبير على القاهرة والخرطوم

طالب الفريق حنفي عبدالله، المحلل الأمني والاستراتيجي السوداني، بتدويل قضية سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أن الملء الثاني للسد يعتبر خطرًا كبيرً على كلا من مصر والسودان.





وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الأربعاء، أن إثيوبيا تماطل ويجب زيادة الضغوط المصرية السودانية عليها لإرغامها على العودة إلى رشدها.



