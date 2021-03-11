Advertisements

محلل سوداني: ملء سد النهضة خطر كبير على القاهرة والخرطوم

الخميس 11/مارس/2021 - 05:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
طالب الفريق حنفي عبدالله، المحلل الأمني والاستراتيجي السوداني، بتدويل قضية سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أن الملء الثاني للسد يعتبر خطرًا كبيرً على كلا من مصر والسودان.

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الأربعاء، أن إثيوبيا تماطل ويجب زيادة الضغوط المصرية السودانية عليها لإرغامها على العودة إلى رشدها.

وتابع المحلل الأمني والاستراتيجي السوداني أن المياه حق أصيل للملايين في مصر والسودان، ويجب على إثيوبيا إدراك هذا الأمر، مشددًا على أن المياه حق الملايين وهي أخطر من الإرهاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 9 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل من وزارة الخارجية بشأن التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة

خبير عن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة دون موافقة مصر: "محاولة لفرض الأمر الواقع" (فيديو)

خبير: يمكن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة في هذا الموعد (فيديو)

مراوغة وتعنت من إثيوبيا.. خيارات مصر المتبقية للتعامل مع أزمة سد النهضة

بعد مراوغة إثيوبيا.. ثورة عبر "تويتر" لدعم الجيش المصري

شاهد.. عمرو أديب: "اللي إثيوبيا بتعمله مينفعش.. بتمارس لوع"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين