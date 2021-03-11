ميدو: كارتيرون سيبرر رحيله بأزمة مع مرتضى منصور وهذا لم يحدث

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أنباء عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنا لو مدرب تركني قبل نهائي إفريقيا بأيام وعاد مرة أخرى، «مش هبص في وشه»".





وتابع، "كارتيرون رحل من الزمالك لأسباب مادية، ولو رجع هيقول إن السبب كان مشاكل مع مرتضى منصور وهذا لم يحدث، كارتيرون كان أحد أفضل المدربين في العلاقة مع مرتضى منصور".





واستكمل، "لاعبو الزمالك كانوا مصدومين في كارتيرون عندما اتخذ قرار الرحيل عن الزمالك قبل أيام من نهائي إفريقيا".



